El mundo de la publicidad sigue creciendo a pasos agigantados y las tecnologías ayudan a masificar y llegar a diferentes rincones del planeta, más aún cuando se trata de promocionar una serie de uno de las figuras más queridas y respetadas en el deporte como lo es Roger Federer.

El emblemático extenista suizo conquistó al mundo con su forma de jugar, con su respeto por los demás compañeros y por su excelso legado que quedará para siempre en los libros del deporte ‘blanco’.

Ahora, a modo de promocionar su serie llamada Federer, la promoción de la cinta audiovisual fue más allá y se tomó una de las avenidas más icónicas y con mayor flujo de gente en el mundo, Times Square.

Más allá de la serie que de seguro entregará más detalles de su carrera, lo que sorprendió a todos fue como un experimentado Roger Federer jugaba ante su versión más joven, un Kid Roger, mientras la pelota de tenis volaba por los aires en una promoción poco antes vista.

Lo cierto es que la serie dirigida por Asif Kapadia en compañía de Joe Sabia. Federer: los últimos doce días, fue estrenada en la plataforma de Amazon Prime este 20 de junio y relata parte del cierre de su legado como jugador profesional.

Además, se puede apreciar a un Federer más vulnerable y, sobre todo, sincero en medio de un escenario donde tomó la decisión de comunicarle a todos sus fans su retiro de la disciplina que lo vio consagrarse durante los últimos 20 años.

