El año de Rafael Nadal no ha sido el esperado y pese a su participación en Roland Garros, las lesiones le han ganado la pulseada al manacór en la temporada del circuito ATP.

No obstante, el español se prepara con todo lo que tiene para ser un digno representante de su país en lo que será la nueva edición de los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, Francia.

Esto deriva en que su participación en el siguiente Grand Slam, Wimbledon, excelso torneo que se disputa en el césped del Reino Unido, se vea afectada y no sea contemplada en su planificación para Nadal.

Así lo reveló en sus redes sociales al afirmar que “durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida”.

“Se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos”, indicó.

Posteriormente fue el momento de confirmar que no estará presente en Wimbledon.

Con relación a esto, ‘Rafa’ apuntó que “con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar Wimbledon este año”.

“Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”, añadió.

Antes de finalizar sus palabras, Rafael Nadal aseguró que “para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha”.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 13, 2024