El español Carlos Alcaraz, actual N°3 del mundo, fue protagonista de una épica remontada ante Jannik Sinner, italiano N°1 del circuito que luchó para avanzar a la final de Roland Garros, pero cayó ante la arremetida del murciano por 6-2, 3-6, 6-3, 4-6 y 4-6.

El primer set fue totalmente para el primero del orbe, quien se impuso categóricamente por 6-2, preocupando a Alcaraz en una de sus superficies predilectas, la tierra batida.

No obstante, el Court Central Philippe Chatrier del certamen parisino sabía que aún quedaba espacio para una remontada y que en las manos de Alcaraz, todo era posible.

Fue así que el joven tenista de 21 años comenzó a disparar sus mejores tiros, venciendo en el segundo set a Sinner por 3-6.

Posteriormente, volvió a reaccionar el N°1 del mundo y conectando varios golpes ganadores a sus estilo, Sinner volvió a instalarse adelante en el marcador por 6-3.

Lamentablemente, este fue el último set que logró ganar en Roland Garros, ya que Alcaraz impuso intensidad, fuerza y coraje en la arcilla francesa para dominar los últimos dos set por 4-6 y 3-6.

Con esto, Alcaraz logró bajar de la pelea por el titulo al italiano Sinner y se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar finales de Grand Slam en todas las superficies.

Ahora buscará sumar su tercer Grand Slam contra el vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev, cuarto del mundo, y el noruego Casper Ruud, séptimo favorito.

