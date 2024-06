La tenista estadounidense Coco Gauff (número 3 del ranking mundial) protagonizó este jueves una singular situación durante su duelo ante la polaca Iga Swiatek (1°), válido por las semifinales de Roland Garros.

En plena disputa del segundo set, con la norteamericana abajo en el marcador por 2-6 y 2-1, una injusticia la hizo derramar lágrimas en el Court Philippe Chatrier.

Cuando la oriunda de Atlanta iba 15 a 0 arriba en el cuarto game, la jueza cometió un grueso error. Un juez de línea cantó malo un saque que fue bueno de la europea, la umpire Aurelie Tourte corrigió la decisión de su compañero, pero le dio el punto a Swiatek.

Ante esto, Gauff estalló. Le explicó a la jueza que como cantaron mala la bola ella se distrajo y no pudo devolver normalmente el servicio. Consideraba injusto que le dieran el punto a la polaca.

Nada hizo cambiar de opinión a la máxima autoridad del match, pese a que la jugadora le reiteraba una y otra vez que había realizado el swing e iba a impactar, pero no lo hizo porque gritaron out. “Estoy 1000% segura”, le decía a la jueza.

Tras la acalorada discusión, la estadounidense se largó a llorar en plena pista y debió tomarse unos segundos para recomponerse.

Finalmente, la tenista que será el próximo lunes la nueva número 2 del mundo de la WTA se inclinó en sets corridos ante Swiatek por 2-6 y 3-6.

Así, la polaca está tan solo a un paso de revalidar el título y llevarse su cuarta corona en el ‘Grande’ sobre arcilla. Su rival saldrá del match entre la italiana Jasmine Paolini y la rusa Mirra Andreeva.

“You can do it Coco, come on!”

A visible emotional Coco Gauff was able to hold her composure and break Swiatek’s serve to take a 3 games to 1 lead in the 2nd set at #rolandgarros ladies semifinal.

What a shame NBC Sports isn’t airing this match… https://t.co/lPTf4kLwde pic.twitter.com/HYZgAbPWIQ

— Julio N. Rausseo (@JNReports) June 6, 2024