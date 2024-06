La rusa Mirra Andreeva, de 17 años, protagonizó la gran sorpresa de Roland Garros al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, visiblemente disminuida físicamente, por 6-7 (5), 6-4 y 6-4, para alcanzar su primera semifinal de un Grand Slam.

La joven tenista, entrenada por la española Conchita Martínez, se medirá por un puesto en la final contra otra inesperada jugadora, la italiana Jasmine Paolini, que derrotó a la kazaja Elina Rybakina, cuarta raqueta del mundo, 6-2, 4-6 y 6-4.

Andreeva mostró una enorme personalidad ante una rival de la talla de Sabalenka, ganadora de los dos últimos abiertos de Australia y que buscaba su séptima semifinal consecutiva de un Grand Slam.

Con muchos problemas físicos, la bielorrusa no pudo desplegar el juego que le había llevado hasta los cuartos sin perder un set.

Andreeva dominó la primera manga, en la que su rival multiplicó los errores, fruto de unos problemas físicos por los que recibió varios tratamientos médicos.

La rusa incluso tuvo un servicio a favor para anotársela, pero lo desperdició y posibilitó el retorno de la número 2 del mundo, que con calidad forzó el juego de desempate y lo ganó.

Muchos altibajos en el juego de Sabalenka, que cedió el segundo set, una mala noticia visto su estado físico, que le torturó hasta el final, hasta que cedió el partido, eliminada una ronda antes que el año pasado.

Gran gesta de una joven promesa del tenis femenino que ya el año pasado causó sensación en Roland Garros al alcanzar la tercera ronda procedente de la fase previa. En Wimbledon unas semanas más tarde se clasificó para sus primeros octavos de final de un Grand Slam.

Además, Andreeva es la mujer más joven en alcanzar una semifinal de un ‘Grande’ desde la suiza Martina Hingis en 1997.

Mirra Andreeva’s reaction after reaching her first Grand Slam SF.

17 years old.

The youngest woman to reach a Slam SF since Martina Hingis in 1997.

Stars in her eyes.

Oozing talent from head to toe.

This girl is gonna be a bonafide superstar 🥹

pic.twitter.com/s2dCDandvn

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2024