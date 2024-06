El polaco Hubert Hurkacz, 8° del ranking ATP, protagonizó una escena nunca antes visto en un partido de tenis en su derrota ante el búlgaro Grigor Dimitrov (10°) por los octavos de final de Roland Garros.

‘Hubi’ cayó por 7-6 (5), 6-4 y 7-6 (3) en la ronda de dieciséis mejores, en un partido donde el polaco reclamó contra la jueza de silla en varias oportunidades.

De acuerdo a Punto de Break, Hurkacz estalló contra la umpire luego de que considerara errónea su decisión de marcar fuera un golpe suyo cuya marca no habría revisado correctamente.

Incluso, el 8° del ATP exigió varias veces la presencia de un supervisor. “La jueza es muy mala”, reclamó Hubert en reiteradas oportunidades.

Pero el momento más insólito de todos fue cuando, tras hacerle gestos a Dimitrov, se le acercó para preguntarle si quería seguir jugando con la presencia de la jueza de silla.

“¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres continuar con la chica de aquí o estás bien?”, empezó diciendo el polaco. “¿Cambiar qué?”, respondió incrédulo el 10° del mundo.

“Tú decides si continuamos con la jueza de silla”, añadió Hurkacz. “Honestamente, depende de ti”, fue lo último que dijo el búlgaro.

Trascartón, Dimitrov se paró de su asiento y fue donde su rival para intentar calmarlo y que el partido continuase.

Vale recordar que, en cuartos de final, el búlgaro se medirá al italiano Jannik Sinner (2° del ATP).

This gotta be the funniest thing I have ever seen 😭 like why is he unionising in the middle of the match…

Grigor’s reactions are gold. pic.twitter.com/Jt5ovWLVkJ

— sage (@iguszkaburner) June 2, 2024