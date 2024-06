En la jornada de día sábado, el público en Roland Garros se deleitó con el extenso, pero brillante partido de Lorenzo Musetti (N°30) y Novak Djokovic (N°1), quienes lucharon por más de 4 horas por la tercera ronda del Grand Slam.

Finalmente la victoria fue para el N°1 del mundo, quien comenzó remando contra la corriente y tuvo que aplicar sus mejores golpes para remontar el intenso juego mostrado por el italiano.

A tennis masterclass going in 5, and Djokovic wants to hear the crowd 🗣️ #RolandGarros pic.twitter.com/dPQXUFevKD

Finalmente, el marcador quedó a favor de ‘Nole’ por 7-5, 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-0, en un duelo que finalizó a las 3 am en Francia.

Fue así que tras la maratónica jornada para ambos, Musetti enfrentó a los micrófonos en Roland Garros y se deshizo en elogios para Djokovic.

En sus primeras palabras, Lorenzo aseguró que “ha sido uno de los partidos más intensos que jugué en mi vida. Se ha visto a la leyenda, al campeón, casi inmortal. El encuentro se desarrolló por un camino donde me sentía el que mandaba en la cancha”.

“Me lo estaba creyendo. Cuando me hizo break en el cuarto set, caí en picada. Ha empezado a devolver increíble, sobre todo en el quinto set, que ha tenido un nivel de locos para las horas de juego que llevábamos”, indicó.

“No tengo lamentos. Todos estamos muy satisfechos y solo ha faltado la victoria”, agregó ‘Lolo’.

Por otra parte, detalló que “me quedé ahí, pero todo el mérito para Nole. Ha ganado el mejor. Se ha merecido esta victoria. Aquí me siento como en casa. Siempre juego mi mejor tenis. En esta cancha me dejo el corazón”.

“Lo positivo que me llevo es que he jugado del primero al último punto. Es para remarcar. Mi examen personal ha sido superado ampliamente. Vivir este tipo de encuentros, de cuatro horas, son fundamentales. Ahora necesito descansar y ya pensaré en la gira de hierba”, finalizó.

One of the matches of the tournament for sure ✅

Check out the highlights of the amazing Musetti vs Djokovic match 👇#RolandGarros pic.twitter.com/lq8Ks3x1uJ

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024