Roland Garros se ha robado las miradas del mundo del tenis y del deporte en general, luego de ser una edición muy comentada por el comportamiento de los hinchas franceses en el Grand Slam de tierra batida en París.

Sin embargo, en la jornada de día jueves ocurrió una insólita situación y lesión que selló el adiós del local Arthur Rinderknech (N°69) del certamen parisino.

Resulta que el francés estaba luchando en una verdadera batalla ante el argentino Tomás Etcheverry (N°29), trasandino que estaba remontando un duelo adverso al caer en los primeros dos set (3-6 y 6-7) que ganó el local.

No obstante, la tercera manga fue para el argentino por un lapidario 6 a 1 y los temores se comenzaron a hacer presentes en la cabeza del francés, quien regaló una pelota en el tercer game del cuarto set, acción que desató su ira.

Ofuscado por la jugada, Rinderknech comenzó a gritar y a golpear su raqueta para luego patear un cartel aledaño a la cancha.

Lamentablemente, el golpe fue tan fuerte que le provocó una complicada lesión que fue revisada por el médico del torneo, quien le recomendó a Arthur no seguir en el partido, decisión que selló el adiós del francés en el certamen por abandono.

De esta forma, Etcheverry sigue en búsqueda de repetir lo logrado en 2023, donde alcanzó los cuartos de final. Por lo pronto, el argentino está en tercera ronda tras eliminar a dos franceses. De vencer a Ruud, se meterá en los octavos de final.

A beautiful moment between Tomás Etcheverry and the French public at Roland-Garros. While his opponent Arthur Rinderknech was being treated for a foot injury, the Argentinian played some air tennis and was cheered on by a few fans. The kind of sporting moment we love to see! pic.twitter.com/VDCWs3zBPX

— Brun oisif (@menuon_neunl) May 30, 2024