Como insólito para muchos se calificó el episodio que marcó el cuarto set del duelo entre Terence Atmane (121° ATP) y Sebastian Ofner (45°) en Roland Garros.

En disputa del cuarto set, el francés Atmane estalló en ira y lanzó un pelotazo, inesperado, a la tribuna.

Lo que no sabía el tenista es que su acción afectaría a una espectadora del torneo de Roland Garros, que fue impactada por la pelota.

De acuerdo con el reglamento, lo que hizo el local era equivalente a una descalificación, pero tras decisión entre el juez de silla y supervisor de cancha, solamente se le dio un warning al jugador.

El austriaco Ofner, en tanto, mostró su evidente rabia e incluso, solicitó que su rival fuera expulsado del compromiso. A pesar de todo, el cotejo siguió su curso normal y terminó con derrota para Atmane por 3-6, 4-6, 7-6, 6-2 y 7-5.

It's 𝐚𝐥𝐥 𝐤𝐢𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 at Roland-Garros!

Terence Atmane hits a spectator out of frustration… 😤

Ofner wants him disqualified… ⛔️

After much deliberation with the umpire and supervisor, he gets a warning instead ⚠️#RolandGarros pic.twitter.com/9vSiEfSnWR

— Eurosport (@eurosport) May 26, 2024