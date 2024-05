El chileno Alejandro Tabilo derrotó en dos sets 6-3 y 6-4 al chino Zhang Zhizhen (56 ATP) y accedió a las semifinales del torneo Masters 1000 de Roma.

Con la victoria, ‘Jano’ alcanza por primera la etapa de los cuatro mejores de torneos Masters 1000, demostrando que su alza de nivel y los triunfos ante Novak Djokovic y Karen Jachánov no fueron casualidad.

El cabeza de serie No. 29 derrotó a Zhang Zhizhen, otro jugador que al igual que él buscaba su primera presencia entre los cuatro mejores de un torneo de esta categoría. Lo hizo con una contundente victoria por 6-3, 6-4, en una hora y 26 minutos.

Alejandro, it's all true. ✨

Your UNAGI brought you to the first Masters1000 semifinal. You guys know what to do in the comments 👇🏻 #unagi#IBI24 | @atptour | #Tabilo pic.twitter.com/sdtYE2pJo1

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 15, 2024