El extenista chileno Fernando González ha sido demandado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acusado por el delito de estafa.

Fue el empresario Leonardo Viera, representado por el abogado Cristian Cortés, quien presentó la querella criminal -admitida este martes 14 de mayo- en contra del retirado deportista.

Según el documento, al que tuvo acceso BioBioChile, la parte acusatoria exige que se realice una investigación y se formalice a González y su colaborador, Rodrigo Ibáñez, para quienes piden “el máximo de las penas contempladas en la ley” más el pago de las indemnizaciones civiles que procedan y las costas de la causa.

De acuerdo a Viera, su relación con los acusados inició en 2021, cuando organizaron una gira por distintas ciudades de Chile con una clínica de tenis liderada por el ‘Bombardero’.

Tras dos años trabajando a la par, González y el productor que lo demanda empezaron a planear una gira de despedida del extenista, ya que tenía pensado dejar el país en junio de 2023.

Así, tras varias reuniones entre Viera, Ibáñez y el medallista olímpico, se iniciaron labores de producción general y comunicacionales para dar a conocer lo que sería el último tour del exjugador por Chile.

El quiebre entre Viera y González

De acuerdo a la querella, las partes decidieron apostar por partidos de exhibición en clubes de tenis en distintas ciudades de Chile, por lo que Viera visitó varios lugares para inspeccionar la factibilidad de cada encuentro.

Sin embargo, pese a que González e Ibáñez estaban al tanto de la labor del productor, empezó un trato hostil que afectó la salud del demandante.

“Insistían en un apuro innecesario y muy hostil, además de generar una inmensa e innecesaria presión sobre elementos de la organización de la Gira, solicitando cierta exclusividad con el proyecto, la que no era posible entregar debido a que no era el único evento en el que participaba mi representado”, se lee en la querella.

Ya con la fecha de los partidos de exhibición a la vuelta de la esquina, con Iquique como primer destino, problemas en la ciudad nortina obligaron a suspender el evento que ya estaba a la venta y fue reemplazado por uno privado para la minera Collahuasi.

“Por problemas de contingencia en la ciudad de Iquique, a raíz de protestas sociales derivadas de la inmigración durante los primeros días de febrero, la minera solicitó cambiar la fecha del evento, el cual había sido agendado originalmente para el día 11 Febrero de 2023, (según el calendario de la

gira) lo que causó en mi representado perjuicios al perder un fin de semana de trabajo, además de no pagarle el proporcional recibido por el querellado”, se detalló en la denuncia.

Luego vinieron las exhibiciones en Coquimbo y Viña del Mar, las que se realizaron sin problemas y con el argentino José Acassuso como invitado. Pero cuando se aproximaba la fecha en Chillán, la relación entre Viera y González se quebró.

Cancelación de la gira de González

Pese a que el productor había visitado el Club de Tenis de Chillán, dando el visto bueno para que Fernando González pudiera disputar su exhibición en el Ñuble, el exjugador se mostró reacio a asistir.

En una semana donde Leonardo Viera se encontraba de vacaciones, recibió insistentes llamados de Rodrigo Ibáñez para una reunión. Además, desde el Club de Chillán, el organizador recibió reportes de que se cambiaría la sede del duelo -esta vez con Luis Horna como invitado-.

“Ibáñez informa que González no quiere hacer el evento en la ciudad de Chillán, porque ‘le indicaron’ que no se había visitado el recinto y que este no era apto. En una segunda reunión a la semana siguiente de marzo, Rodrigo Ibáñez informó que el extenista de forma totalmente unilateral, decidió la cancelación del total de la gira”, acusó el abogado del productor.

“Lo anterior, sin ninguna justificación real más que perjudicar al señor Viera y desarrollar un negocio que fue creado por mi representado pero sin contar con su participación”, añadió el letrado Cristian Cortés.

Tras el quiebre de la relación, el productor exigió a González e Ibáñez pagar los montos que producto de la cancelación se le adeudaban, además de las sumas adeudadas anteriormente a raíz del evento en la ciudad de Iquique que aún no se realizaba pero por el cual el extenista ya había recibido pagos.

En total, Leonardo Viera exige un pago de $107.743.524 por perjuicios.