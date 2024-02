La serie entre Chile y Estados Unidos en Copa Davis 2006 quedó en el recuerdo por el enfrentamiento, que terminó con polémica, entre Fernando González y Andy Roddick.

Aquel año, el estadounidense se alzó con la victoria ante ‘Mano de Piedra’ y dejó a La Roja del tenis eliminada del torneo, en un duelo crucial marcado por los polémicos cobros y discusiones del juez de silla contra el chileno.

La tensión en cancha, eso sí, se vivió durante toda la semana previa al duelo, donde el periodista nacional Gustavo Huerta sintió el golpe, pero no precisamente el anímico.

Combos iban, combos venían…

“Se notó que estaban muy nerviosos previo al partido, llevaron una barra a Palm Springs“, relató Huerta, haciendo hincapié en la tensión vivida por aquellos días en el Rancho Mirage de California.

Lo que no esperaba el periodista chileno es que la tensión pasara a niveles mayores fuera de la cancha e incluso, terminara en golpes. Todo aquello ocurrió, precisamente, el día previo al choque entre Roddick y González.

“Nosotros teníamos autorización, en este caso de ITF, de poder grabar el entrenamiento. La mayoría de la prensa se va a la sala de conferencias, yo me quedé grabando a Estados Unidos, el primero que llegó fue Andy Roddick y ahí, mandó a los guardaespaldas para que me sacaran”, detalló Gustavo Huerta.

Ahí, todo se desbandó.

En medio del intento por sacar al periodista, según contó, “hubo un altercado y ahí derechamente empujaron a mi camarógrafo, le querían quitar la cámara. Yo intercedí, nos pegamos todos”

“La ITF se enteró, lo vio y querían multar a Estados Unidos. Me ofrecieron, incluso, demandar al guardaespaldas de Roddick. Él va, de manera muy agresiva, nos increpa sin decir nada y nos pega.

La controversia escaló aún más, cuando desde la propia Federación Internacional de Tenis (ITF en inglés), le pidieron a Estados Unidos contar su versión, en la que “reconocieron que el guardaespaldas estaba equivocado y se asustaron, porque habían imágenes”.

Las disculpas y el ‘borrón y cuenta nueva’ de Andy Roddick

A pesar de todo lo que le ocurrió, el propio Gustavo Huerta decidió no emprender acciones legales contra el guardaespalda del entonces 4° del ranking ATP. Sin embargo, fue el tenista quien se acercó a él para solucionar todo y así lo recordó el actual comunicador de Mega.

“El día después (de la pelea), me dijeron que Andy Roddick quería hablar conmigo. Tuve que volver a la cancha y me ofreció disculpas, me dijo que había sido un malentendido y que había sacado a su guardaespalda personal. Me pidió que, por favor, lo perdonara”, aseguró el autor de “Jadue: historia de una farsa”.

“Fue la única vez en Copa Davis en que algo llegó hasta ese punto”, recordó entre risas.