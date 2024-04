Este lunes se realizó la edición 25° de la entrega de los Premios Laureus del deporte mundial. La gala tuvo lugar en la Galería Principal del Palacio de Cibeles (Madrid, España).

Lionel Messi fue nominado al premio como mejor deportista masculino del año, sin embargo, el ganador de esta categoría fue el tenista Novak Djokovic, que el último año consiguió los títulos del Abierto de Australia, el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos, y alcanzó una increíble cuenta en su carrera de 24 triunfos individuales en Grand Slam.

Por otra parte, Aitana Bonmatí ganó el premio a mejor deportista mujer del año y, siguiendo esa línea, la Selección femenina de España también consiguió el galardón al mejor equipo.

Además, Carlos Alcaraz le entregó el premio a Jude Bellingham como deportista revelación del año. El galardón de mejor deportista con discapacidad se lo llevó la tenista Diede de Groot, que el año pasado hizo historia en el deporte consiguiendo su tercer Grand Slam consecutivo.

Simone Biles consiguió el Premio Laureus a mejor reaparición internacional del año: la gimnasta estadounidense volvió la actividad el año pasado y registró un récord al ganar cuatro medallas de oro en el Campeonato Mundial, incluyendo un sexto título general.

