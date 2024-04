La marca deportiva adidas recreó una de las fotos más icónicas de la gigante alemana, incluyendo esta vez a la portera chilena Christiane Endler.

Fue en 2006 cuando la empresa germana lanzó su campaña “Impossible is Nothing” (Nada es imposible), la que se convirtió en una de las publicidades más aplaudidas en el deporte.

En el comercial, los niños José y Pedro improvisan un partido en una cancha de tierra y convocan a jugadores como Michael Ballack, David Beckham, Steven Gerrard, Kaká, Oliver Kahn, Franz Beckenbauer o Michel Platini, quienes van apareciendo en escena.

Pues ahora, con el objetivo de disminuir la cantidad de niñas que abandonan el deporte, y cuyo número dobla el de los varones, es que adidas relanzó la fotografía de la campaña.

Esta vez, siguen apareciendo históricos jugadores pero se suman cracks del fútbol femenino como Tiane.

“Juntos podemos ayudar a impulsar el futuro del fútbol femenino, inspirando a la próxima generación a seguir jugando y disfrutando de este hermoso juego”, reza la publicidad.

Vale mencionar que, en la imagen, Christiane Endler reemplaza al alemán Oliver Kahn. Incluso, la histórica capitana de La Roja posa de manera similar a la que hizo el germano en 2006.

girls are dropping out of sports at twice the rate of boys ‼️

together we can help drive the future of the women's game, inspiring the next generation to play on and enjoy the beautiful game. pic.twitter.com/IoOjKVXDdN

— adidas Football (@adidasfootball) April 22, 2024