El danés Holger Rune, 7° del ranking ATP, arremetió contra el ente rector del tenis masculino luego de ser eliminado en cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo.

Rune cayó ante el italiano Jannik Sinner luego de una batalla de 2 horas y media, que acabó 6-4, 6-7 (6) y 6-3 a favor del 2° del mundo.

El cansancio pesó en el danés, que en la jornada de jueves tuvo que completar su partido con el indio Sumit Nagal (93°) y disputar los octavos de final contra el búlgaro Grigor Dimitrov (9°).

Por lo anterior, cuando la ATP celebró en redes sociales la victoria de Sinner sobre él, Holger no tardó en acusar tratos a favor del italiano.

“Que la fuerza te acompañe, Jannik Sinner”, escribió el ente rector, junto a un video de uno de los puntos que el 2° del ATP le propinó al danés.

“¿Qué quiere decir esto, ATP? En primer lugar, no me dieron las mejores condiciones para jugar, porque tuve que disputar dos partidos el día anterior sin descanso”, reclamó de entrada Holger Rune.

El danés añadió que “además, el juez de silla cometió errores claves y me dio un warning injusto que molestó a mi juego. Encima, ‘que la fuerza te acompañe’. Por dios…”.

Meaning what @atptour …..? Not that you gave me the best conditions in the first place having to play 2 matches the day before ending late , leaving almost no recovery time. Chair Umpire making crucial mistakes and giving wrong warning that disturbed the game. May the force be… https://t.co/uOTxIwD56Q

— Holger Rune (@holgerrune2003) April 13, 2024