El tenista ruso Daniil Medvedev protagonizó este jueves un nuevo día de furia en el circuito, esta vez en el partido ante su compatriota Karen Khachanov por los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo.

Un duelo que el número cuatro del mundo terminó perdiendo con parciales de 3-6 y 5-7, en cerca de dos horas de juego en el Court Rainier III.

La rabieta de Medvedev llegó al finalizar el undécimo juego del segundo set, tras cometer una doble falta y dándole a su rival un ‘break’. El de Moscú, de 28 años, lanzó furioso la raqueta como un frisbee a la lona, generando las pifias de los presentes en el Monte-Carlo Country Club.

La acción terminó con un ‘warning‘ cantado por el reconocido umpire brasileño Carlos Bernardes, quien días atrás tuvo un cruce de palabras con el chileno Nicolás Jarry.

Tras cartón, Daniil protagonizó una fuerte discusión con el supervisor del torneo y allí el juez de silla fue el blanco de las críticas del eslavo.

“Hubo dos pelotas fuera en dos días seguidos -antes ante Monfils en segunda ronda- ¡Abre los ojos y haz algo!… ¿Cuáles serán las consecuencias de esto cuando se vea después del partido que se ha cometido un error? No es mi responsabilidad arbitrar. Si el juez de línea no ve bien con las lentes de sol no debería ser árbitro. Es un 5-5 y 15-30″, expresó el tenista.

Luego del ‘show’ con el supervisor, Bernardes le dio un ‘penalty point’ y comenzó 15-0 abajo el juego 12 del segundo set.

Una dura derrota para Madvedev, ya que defendía 180 puntos en el torneo monegasco al caer en cuartos en la edición 2023.

Después, turno de cagarse en la puta madre del juez de línea. Traducción📝

“El juez ese, el gafotas, que no debería de tener gafas porque no ve una mierda; tampoco debería ser árbitro” Poesía. pic.twitter.com/dyy16CmmAY — Aarón (@aaronlpz14) April 11, 2024