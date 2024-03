Nicolás Jarry (23º de la ATP) se despidió anoche en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, Estados Unidos, tras perder en sets corridos ante el ruso Dannil Medvedev, 4º del ranking mundial.

Tras un irregular primer set, que cedió por 2-6, la ‘Torre de Santiago’ mejoró ostensiblemente su rendimiento en el segundo capítulo y estuvo muy cerca de llevar el match al parcial decisivo.

Sin embargo, la primera raqueta nacional terminó cayendo ante el eslavo tras un disputadísimo tiebreak (9-7).

El esfuerzo y la entrega de Jarry fue reconocido por el ruso al finalizar el match. A la hora de firmar la cámara, una de las tradiciones que debe llevar a cabo el triunfador en los torneos importantes, Medvedev dejó un particular escrito.

“Not easy (no fue fácil)”, plasmó Medvedev junto a su firma, dando a entender que debió extremar recursos ante la resistencia que le puso el nieto de Jaime Fillol.

Tennis TV publicó el video en redes y apuntó: “Nicolás Jarry empujó a Daniil Medvedev al límite esta noche en Miami“.

'Not easy' 😟

Nicolas Jarry pushed @DaniilMedwed to the brink tonight at #MiamiOpen pic.twitter.com/wAFFK9Pqe4

— Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2024