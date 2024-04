El chileno Alejandro Tabilo, 43° del ranking ATP, se despidió en segundo ronda del Masters 1.000 de Montecarlo tras caer ante el noruego Casper Ruud (10°).

‘Jano’ no pudo repetir la buena actuación de su debut, donde batió al australiano Christopher O’Connell (62°), y perdió presa de sus errores con parciales de 6-2 y 6-4.

A diferencia de lo hecho ante O’Connell, esta vez Tabilo no lució un buen servicio y estuvo errático con el juego en la red (28 errores no forzados), lo que facilitó la victoria del 10° del mundo.

El primer set se le puso cuesta arriba en el quinto juego, cuando Ruud le quebró el servicio por primera vez. El europeo repitió la dosis en el séptimo y se llevó el parcial por 6-2.

Las dudas de ‘Jano’ se repitieron en el segundo asalto y, otra vez en el quinto game, cedió su saque.

Sin embargo, en el octavo juego parecía que Alejandro Tabilo se metía en el partido ya que, tras un extenso intercambio de golpes, el chileno rompió el servicio de su rival.

Pero Ruud no estaba para sorpresas y, trascartón, se quedó otra vez con el saque del nacional.

El noruego mantuvo su servicio en el décimo juego, se llevó el set por 6-4 y se quedó con el partido.

Por la tercera ronda de Montecarlo, el 10° del mundo se medirá con el polaco Hubert Hurkacz (8°).

