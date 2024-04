Cuando todos los focos apuntaban a él, Rafael Nadal apagó la luz que mantenía en pie su retorno al tenis en el ATP Masters 1000 de Montecarlo del presente 2024.

A través de una honesta publicación en sus redes sociales, el laureado deportista español se refirió a su adiós al torneo monegasco en el contexto de “tiempos difíciles para mí”.

“Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, escribió resignado ‘Rafa’.

La cita de Montecarlo, fijada para jugarse desde el 7 al 14 de abril, era para el manacorí su inicio de temporada en tierra batida. No obstante, su baja significó la tercera consecutiva tras haberse restado anteriormente de Indian Wells y el Masters 1000 de Miami.

Cabe recordar que Rafael Nadal se lesionó en segunda ronda de Brisbane 2024 y a partir de ahí, no ha podido regresar al circuito.