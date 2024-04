El tenista nacional Cristian Garin, 112° del mundo, derrotó al francés Arthur Fils (37°) en los octavos de final del ATP 250 de Estoril (Portugal).

‘Gago’ remontó un complicado duelo, donde estuvo set abajo presa de algunos errores, pero acabó imponiéndose 2-6, 6-4 y 6-4.

En la ronda de ocho mejores, el chileno se medirá ante el local Nuno Borges, 62° del ranking ATP.

El encuentro se puso a favor del 37° del escalafón en el cuarto juego del primer set, cuando pudo hacerse con el servicio de Garin.

Sin embargo, el chileno quebró de vuelta para ponerse 2-3. Pero trascartón, Fils repitió la dosis y recuperó su ventaja. Finalmente, tras otro break en el octavo juego, el francés se llevó el parcial por 6-2.

Ya en la segunda manga, el primero en aventajarse fue ‘Gago’, quien quebró el servicio de su rival en el tercer game.

Fils se repuso y rompió de vuelta, pero Cristian Garin volvió a llevarse el saque del francés en el quinto juego. El nacional mantuvo su ventaja y se quedó con el set por 6-4.

En el parcial definitorio, ningún jugador se sacó ventajas hasta el noveno game, cuando ‘Gago’ rompió el servicio de Fils. El chileno mantuvo su saque y se lo llevó por 6-4.

Fantastic match!

Cristian Garin plays some incredible tennis to beat Arthur Fils 2-6, 6-4, 6-4 and reach the QFs here in Estoril.

He will face Nuno Borges tomorrow! pic.twitter.com/eScAPqQaHc

— Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 4, 2024