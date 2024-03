La racha de nueve victorias consecutivas de Carlos Alcaraz llegó a su fin este jueves en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, en los que el murciano se estrelló ante un monumental Grigor Dimitrov (6-2 y 6-4).

Alcaraz, número dos del ranking mundial y reciente campeón de Indian Wells, no pudo contra el tenis sólido y potente de un Dimitrov (12°) que se jugará este viernes las semifinales contra el alemán Alexander Zverev.

El murciano había ganado tres de los cuatro precedentes con Dimitrov, campeón este año en Brisbane, pero se rindió tras una hora y 32 minutos de partido y cerró su gira estadounidense con una de las peores derrotas de su carrera y solo dos semanas después de su quinto título de Masters (Indian Wells).

El búlgaro dominó ampliamente en el primer parcial, el que se llevó por 6-2 en menos de 50 minutos. El español reaccionó en la segunda manga, incluso devolviendo un quiebre de servicio, pero nada pudo hacer ante un rival decidido a ganar.

Alcaraz no encontraba forma de responder. En una pausa buscó la ayuda de su entrenador Juan Carlos Ferrero y le preguntó, con frustración, dónde tenía que colocarse en su opinión para restar.

“Siento mucha frustración ahora, porque me hizo sentir como si tuviera 13 años. Fue una locura, hablaba con mi equipo y decía que no sabía qué hacer, no sé su debilidad, no sé nada. Por eso tengo frustración ahora”, admitió el 2 del mundo luego del partido.

“Creo que jugó un tenis fantástico, casi perfecto, si se puede definir perfecto. No pude encontrar soluciones, no pude encontrar una forma de que se sintiera incómodo”, añadió Carlos Alcaraz, rindiéndose ante el nivel de Dimitrov, que se medirá en semifinales al alemán Alexander Zverev.

La otra semifinal la disputarán el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, en la reedición de la final de 2023, ganada por el segundo.

