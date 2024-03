El tenista chileno Nicolás Jarry (23° de la ATP) fue protagonista de los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, Estados Unidos, ya antes de iniciar su duelo con el ruso Daniil Medvedev (4º).

La primera raqueta nacional estaba en pleno calentamiento en la pista central, cuando impactó sin querer a una pasapelotas con un potente pelotazo.

La ‘Torre de Santiago’ sacaba para entrar en calor, en los momentos previos al match con el campeón defensor, cuando uno de sus servicios terminó impactando en el rostro de una ball girl.

La joven se tomó la cara y generó preocupación en el nieto de Jaime Fillol, quien se acercó para ver cómo estaba, la acompañó por algunos segundos y le pidió disculpas.

Finalmente, Jarry se terminaría despidiendo del Masters de Miami en la ronda de los ocho mejores al caer ante Medvedev por parciales de 2-6 y 6-7 (7).

Jarry accidentally hits a ball girl during the warm-up, but rushes to check she's okay! 🥹#MiamiOpen pic.twitter.com/IZ8Y8dzSRA

— Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2024