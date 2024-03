El tenista chileno Nicolás Jarry debió extremar recursos la noche del domingo para dar cuenta en casi tres horas de juego del brasileño Thiago Seyboth Wild, accediendo así a los octavos de final del Masters 1.000 de Miami.

Un duelo sudamericano que contó con un lleno total en la pista Butch Buchholz de Key Biscayne y con un ambiente de Copa Davis en las tribunas.

La atmosfera que envolvió el match fue destacado por la ATP en redes. Gritos de lado a lado, intensa celebración en los puntos importantes y cánticos, que en muchos momentos incomodaron a los jugadores a la hora de sacar, fueron la tónica del encuentro de segunda ronda.

La Asociación de Tenistas Profesionales publicó un video con cánticos de brasileños y chilenos durante el partido, destacando el ambiente existente en el recinto de Miami.

“Brasil vs Chile: Edición Tenis ¡Sonido en ON para un ambiente salvaje en el #MiamiOpen!”, escribió el ente rector que organiza los circuitos profesionales de tenis masculino.

Finalmente, Jarry se quedó con la victoria por 6-7, 7-5 y 6-3 en un duelo que tuvo de todo, con un Seyboth Wild rompiendo su raqueta, protagonizando un tenso saludo con el chileno tras el match point y dándole tras cartón un sutil empujón para abrirse camino rumbo a camarines.

En tanto, la ‘Torre de Santiago’ tuvo una tensa discusión con el juez de silla al terminar el compromiso.

🇧🇷 Brazil vs Chile 🇨🇱: Tennis Edition

Sound ON for a wild atmosphere at the #MiamiOpen! pic.twitter.com/2qbhrgNDVG

