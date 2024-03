Nicolás Jarry se enfrascó en una tensa discusión con el juez de silla, luego de vencer en el máximo de sets al brasileño Thiago Seyboth Wild por la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, Estados Unidos.

Pese a su victoria por 6-7, 7-5 y 6-3, tras casi tres horas de partido, la primera raqueta nacional no terminó cómodo el encuentro en la pista Butch Buchholz de Key Biscayne.

Tras despedirse del brasileño, que terminó muy ofuscado y sin saludar al árbitro, el nieto de Jaime Fillol protagonizó un intenso reclamo hacia el umpire español Nacho Forcadell.

“¿Por qué él puede parar? (entre saque y saque)”, indicó el ‘Nico’ al árbitro, a lo que este último le respondió: “Tú has parado primero”.

Jarry estuvo lejos de comprender lo dicho por Forcadell y replicó: “Porque me estaban silbando, ¿tengo que sacar con el ruido? Nunca le he cortado el saque. ¿Por qué si él va a la toalla yo no puedo hacerlo?”.

Tras ello, el juez le dijo “nadie puede ir” y conminó al chileno a conversar después más tranquilo. Sin embargo, el 23º del mundo señaló: “¡Qué todo el mundo escuche! Todo el mundo quiere saber las reglas”.

Por los octavos de final del Masters de Miami, Nicolás Jarry se verá las caras este martes ante el noruego Casper Ruud (8° del ranking mundial).