Esta semana se realizó el sorteo de Copa Davis de cara a las finales del mes de septiembre. Una ronda donde Chile se verá las caras contra Estados Unidos, con el recuerdo latente del pasado de una de las mayores sorpresas nacionales en este torneo: cuando Paul Capdeville venció a John Isner.

Fue el 4 de marzo del 2011 que el tenista nacional dio el batacazo contra los norteamericanos, igualando momentáneamente la serie y dándole vida, e ilusión, a nuestro país.

La victoria de Capdeville entró a la historia del tenis chileno. Más teniendo en cuenta que remontó dos sets en contra y que, además, el estadounidense lo superaba por 133 posiciones en el ranking (32° contra 165°). Impresionante.

Garra para regalar

La mencionada jornada que entró a los libros del tenis chileno comenzó con Andy Roddick superando a Nicolás Massú.

Los cálculos chilenos ya no daban. La mayoría pensaba que Isner arrasaría con Capdeville sobre la arcilla del Estadio Nacional. Sin embargo, la hazaña nacional se concretó en casi cuatro horas y media.

Los parciales de ese día hablan por sí solos y dan cuenta que Paul siempre estuvo en la pelea: 6-7(5-7) 6-7(3-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) y 6-4, a favor del oriundo de Vitacura.

Tras el último punto Capdeville se lanzó al piso y festejó tirado. Apenas se podía mover. Los calambres se hacían sentir, pero todo había valido la pena.

Después, en conferencia, el chileno admitió que se trataba de “la victoria más importante” de su carrera. “Con mi público, con mi gente hoy disfrute adentro, dejando la vida en la cancha. La gente me levantó en los momentos en que estaba crítico”, expresó.

“La gente me apoyó en todo momento, estaba viendo el esfuerzo que estaba haciendo. Sabía que el partido mientras más largo se hacía John se iba a cansar un poco. Se dio un partido increíble y terminé ganando en el quinto set maratónicamente. Fue un partido que va a quedar en la memoria”, añadió.

La victoria de Paul Capdeville fue, en parte, su redención. Muchas veces cuestionado, el tenista precisaba de un triunfo que lo encumbrara en el tenis nacional y también callara críticos. Y lo logró.

El ‘menosprecio’ de Ríos a Capdeville

Uno de los personajes que más se encargó de cuestionar y minimizar a Capdeville fue Marcelo Ríos, leyenda del tenis chileno.

De hecho, previo a la misma serie con Estados Unidos, y sabiendo que Paul sería el segundo singlista, el ‘Chino’ expresó de entrada que “Nicolás Massú no puede ganar solo la serie ante los norteamericanos”.

Eso sí, la mala onda se remonta desde mucho antes. En 2008, por ejemplo, Ríos cuestionó la incomodidad que expresó Capdeville por ser considerado detrás de Nicolás Massú y Fernando González en la serie contra Canadá pese a tener mejor ranking.

“Capdeville no es un tipo que está 20 del mundo para decir que es indiscutido en el equipo”, afirmó tajante el zurdo.

Después, en 2010, Marcelo Ríos ninguneó el trofeo a mejor tenista chileno del año: “Pudo haberlo ganado cualquiera, menos Capdeville”, reclamó.

Aquella vez que Paul Capdeville fue premiado fue una de las pocas veces que decidió contestarle a Ríos: “No me sorprende, otras veces ha dicho cosas, pero lo tomo como algo normal y yo sigo pensando en la pretemporada, sigo preocupado de mi tema y más allá de que al él le parezca o no, fue gente fuera del tenis la que me dio el premio”, lamentó.

“Hay un dejo de tristeza porque Marcelo Ríos es un referente importante para uno, siempre lo fue, y que no haya muy buena onda, no es bueno”, admitió.

“Yo con el ‘Chino’ no tuve mucha afinidad, porque él es mucho mayor que yo, no coincidimos en muchos torneos, cuando él ya se retiraba yo estaba recién comenzando. Uno no puede pedir, si él se dedica a otra cosa ahora, está en negocios personales, que se dedique al tenis; es de cada uno y uno lo siente como quiera”, cerró.