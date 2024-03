El chileno Alejandro Tabilo, 44° del ranking ATP, tuvo un triunfal debut en la primera ronda del Masters 1.000 de Miami.

El nacional se impuso en tres sets ante el local Brandon Nakashima (92°), por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 11 minutos de partido.

En el primer asalto, a ‘Jano’ le bastó un quiebre en el noveno juego para quedarse con la manga por 6-4.

Nakashima reaccionó en el segundo parcial, pese a que Tabilo le rompió su servicio en el primer game, devolviéndole el favor en el segundo.

El local repitió la dosis en el cuarto juego y, de ahí en más, manejó la ventaja hasta imponerse por 6-3.

En el set definitivo, Alejandro Tabilo le propinó un break a su rival en el segundo juego y, sin mostrar flaquezas, especialmente con su servicio, se lo llevó por 6-3.

“Estoy feliz, fue un partido duro. Él estaba jugando bien, con ritmo y atacó mucho. Fui más agresivo con el saque y eso me ayudó bastante. Jugué harto con el revés cruzado y ahí me empecé a soltar. Eso me dio confianza”, comentó el chileno luego de su victoria.

Ahora, por la segunda ronda del Masters de Miami, Tabilo se medirá ante el búlgaro Grigor Dimitrov, 12° del mundo.

“Será un lindo partido, es una leyenda del tenis. Hay que entrar con todo”, dijo ‘Jano’.