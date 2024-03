El tenista chileno Nicolás Jarry (23° del ranking mundial) ya conoce a su oponente para debutar en el Masters 1.000 de Miami, torneo donde espera dejar atrás su rápida eliminación en Indian Wells.

La primera raqueta nacional hará su estreno en Key Biscayne desde la segunda ronda, luego de quedar libre en primera por su condición de 22º cabeza de serie del cuadro.

El nieto de Jaime Fillol chocará con el británico Jack Draper (42°), de 22 años, quien en la ronda inicial se impuso con autoridad al japonés Taro Daniel (78°) por parciales de 6-3 y 6-2.

El oriundo de Sutton no cuenta con títulos ATP y registra como su mejor resultado la final del ATP 250 de Adelaida, Australia, cayendo en la definición cayó ante el checo Jiri Lehecka.

Jarry y Draper protagonizarán este viernes 22 de marzo, en horario por definir, un duelo de carácter inédito en el profesionalismo.

Quien salga airoso se medirá en la ronda de 32 con el vencedor del match entre el brasileño Thiago Seyboth Wild (76º) y el estadounidense Taylor Fritz (13º).

Jack Draper🇬🇧 gets off to a great start in Miami he comfortably beats Taro Daniel🇯🇵 6-3 6-2 in the first round👏🏼

He will face Nicholas Jarry🇨🇱 in the second round💪🏼 pic.twitter.com/SpRC3MhIfY

— British Tennis Players On Tour🇬🇧 (@BritishTennisUp) March 20, 2024