Un trágico momento marca la vida personal y también profesional de Aryna Sabalenka, la segunda mejor tenista del mundo que el miércoles sufrió con la muerte de su novio Konstantin Koltsov, en circustancias aún por esclarecerse.

Por lo mismo, para Paula Badosa la situación no es nada fácil. La española, mejor amiga de la bielorrusa, será su próxima rival en el Masters 1000 de Miami.

“Realmente no sé qué decir. Es una de mis mejores amigas y sé por lo que está pasando, y no es fácil. No sé qué decir. Es una mujer fuerte y creo que sacará fuerzas de cualquier parte”, dijo la 80° del ranking del WTA.

“He hablado con ella. Como he dicho antes, ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho tiempo con ella y esta mañana igual. Así que sé por lo que está pasando. Conozco toda la situación, lo que está pasando”, continuó, en tono de clara desazón.

En esa línea, Badosa asevedó que para ella “también es muy impactante lo que está viviendo porque es mi mejor amiga y no quiero que sufra”.

A su vez, la tenista y próxima rival de Sabalenka quiso poner punto final a las preguntas sobre el fallecimiento del novio de su mejor amiga y expuso que “es una situación muy dura y añadió que “jugar contra ella es muy incómodo”.

Finalmente, la deportista española-estadounidesne reveló que le prometió no hablar del tema a Aryna, por lo que no quiso referirse más al tema y lo dejó en claro, tajantemente. “Lo dejamos aquí. Lo siento“, apuntó.