El tenista francés Arthur Cazaux impactó al mundo del tenis tras desplomarse en pleno partido de la fase clasificatoria del torneo Masters 1000 de Miami.

El incidente ocurrió justo cuando el deportista disputaba su partido contra Harold Mayot en el cuarto juego del tercer set. Tras desvanecerse en la cancha del certamen de Miami, tuvo que ser evacuado en silla de ruedas.

La información al respecto detalla que, posiblemente, el tenista franceś Arthur Cazaux se desmayó por un golpe de calor debido a las altas temperaturas. El partido, en tanto, fue suspendido y se dio como ganador a Mayot.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY

— 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024