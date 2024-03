Carlos Alcaraz revalidó este domingo su corona en el Masters 1.000 de Indian Wells al ganar por 7-6(5) y 6-1 a Daniil Medvedev en la reedición de la final de 2023 en el desierto californiano.

Tras cortar a la racha de 19 victorias consecutivas del italiano Jannik Sinner en semis, el español volvió a coronarse en Indian Wells y levantó al cielo el quinto Masters 1.000 de su ya extraordinaria carrera.

El número dos del mundo incrementó a 4-2 su historial contra Medvedev y se vengó por la derrota en septiembre en el US Open, cuando el ruso le impidió defender su corona en Nueva York.

En total, el murciano necesitó una hora y 47 minutos para tumbar a su rival. Su mérito fue llevarse un primer set de altísima exigencia, en el que remontó una rotura de desventaja y en el que pudo tomar ventaja en el desempate.

Medvedev, por su parte, no tuvo fuerzas para reaccionar tras ese set perdido y se quedó a un paso del vigésimo primer título de su carrera.

El murciano, de 20 años y ganador de dos ‘grandes’, no ganaba un torneo desde Wimbledon 2023 y superó a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, como el segundo español con más títulos Masters 1.000 (5), solo detrás de Rafael Nadal (36).

Your undefeated king of the desert 👑🏜️

Carlos takes the crown for the second year in a row 🏆@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/bwpfDlCXSh

— ATP Tour (@atptour) March 17, 2024