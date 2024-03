Un momento de alta tensión protagonizaron el ruso Daniil Medvedev (4° de la ATP) y el danés Holger Rune (7°) durante el cruce por los cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, Estados Unidos.

Un pelotazo del escandinavo al cuerpo del eslavo originó el conflicto en la pista. Medvedev se fue directo a la ubicación del juez de silla para reclamar la acción.

Ante una risa irónica de Rune, el moscovita le hace un gesto con su mano de ‘te estoy observando’. Tras cartón, Medvedev le pidió explicaciones a su rival, quien no se las dio.

“No te escuché pedir perdón“, le dijo el ruso en la cancha al finalizar el match. “No hay por qué hablar de ello“, le replicó el danés.

Ya en rueda de prensa, el 4º del orbe explicó el episodio. “Lo que pasó en la cancha se queda en la cancha, por suerte ya terminó. La cuestión es que no le vi pedir perdón, normalmente el jugador tiende a decir lo siento, disculparse, lo que sea, pero él no lo hizo. Ahí me volví loco por un momento, me enfadé”, señaló.

“No tengo nada en contra de Rune, como digo, simplemente no le vi disculparse, pero después sí que se fue a por mí. No creo que haga estas cosas muy a menudo, aunque lo cierto es que es una muy buena táctica para ir contra tu oponente cuando llegas en una situación como esa, luego dices que lo sientes y te olvidas. Creo que cuando te disculpas, luego todo se olvida de inmediato… En este caso no lo vi pedir perdón y me enfadé, lo siento por mi reacción”, cerró.

Así de picante arrancó el segundo set entre Medvedev y Rune por los cuartos de final de Indian Wells. pic.twitter.com/yTrDWUxSvI — VarskySports (@VarskySports) March 15, 2024