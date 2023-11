Daniil Medvedev (N°3) ha vuelto a ser protagonista de una nueva polémica, todo tras caer en su debut en el último Masters 1.000 de la temporada en París ante el húngaro Grigor Dimitrov (N°17), quien lo despachó en primera ronda de suelo ‘galo’.

Desde el arranque del encuentro las cosas se complicaron para el ruso, ya que cedió el primer parcial por 6-3, sin embargo, en el segundo intentó dar vuelta la situación y se quedó con el parcial por 6(4)-7(7), pero en el tercero, no pudo sostener su buen momento y Dimitrov le arrebató el partido y el paso a la siguiente ronda por 7(7)-6(2).

No obstante, Daniil vivió un duelo aparte con el público en París, quienes intentaron sacarlo de foco en diferentes ocasiones, mientras Medvedev arremetía con gestos en contra de la parcialidad que se encontraba en la cancha central del Masters 1.000 de París.

De hecho uno de los gestos del tenista fue captado por diferentes cámaras de los hinchas en el recinto deportivo y se ha vuelto viral en las redes sociales.

En uno de los videos se ve a Daniil Medvedev alzar su dedo del medio tras finalizar su caída y su eliminación de París, quien se fue bajo una oleada de pifias y abucheos en su contra.

Middle finger from Daniil Medvedev while leaving the court? 😬

(🎥 @TennisTV)pic.twitter.com/LwAdg2Z7xZ

— We Are Tennis (@WeAreTennis) November 1, 2023