El francés Corentin Moutet protagonizó el viernes la gran sorpresa de los cuartos de final del ATP 250 de Santiago, el Chile Open, al dar cuenta del campeón defensor y máximo crédito local, Nicolás Jarry.

Un duelo que no terminó de la mejor manera. La polémica actitud del europeo durante gran parte del match sacó de sus casillas al público presente e incluso al mismo jugador nacional.

Luego de celebrar con todo su triunfo y dedicárselo al público, los espectadores abuchearon con todo al galo. Y eso no fue todo, ya que el nieto de Jaime Fillol lo encaró tras la última bola.

El 22º el mundo y Moutet tuvieron un tenso cruce al saludarse en la red. El francés entregó detalles del encontrón con el primer sembrado del torneo.

“Me dijo patético y no sé por qué, me porté bien. Había mucha gente en mi contra abucheando y haciendo ruido cuando servía. Así que creo que no hice nada patético”, indicó el oriundo Neuilly-sur-Seine al portal Clay.

Y el francés fue más allá. “Deberías preguntarle a él por qué dijo eso. No somos exactamente mejores amigos en el circuito, de hecho no lo conozco bien”, cerró.

En tanto, Jarry solo se limitó a decir sobre su verdugo que “es un jugador bien especial. No me voy a meter en su actitud. Él tiene sus temas y si él quiere hacer eso, tema suyo”.