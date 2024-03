El tenista chileno Cristian Garin, 83° del Ranking ATP, anunció que se baja del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos).

‘Gago’, quien quedó eliminado en primera ronda del Chile Open ante su compatriota Tomás Barrios (111°), no dejó buenas sensaciones y ahora optó por borrarse del primer Masters de la temporada.

Vale recordar que, en 2023, el nacional llegó a cuarta ronda del certamen estadounidense y debía defender 106 puntos en el escalafón.

Por lo anterior, se anticipa una brusca caída de puestos para Cristian Garin, quien ha tenido un mal arranque de año.

Quienes sí estarán en Indian Wells serán Nicolás Jarry (22°) y Alejandro Tabilo (51°), quienes formarán parte del cuadro principal del torneo.

Indian Wells Qualifying update:

OUT: Garin

IN: E. Ymer

Next: Dzumhur

— Other List Updates (@OtherLists) February 29, 2024