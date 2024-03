Alejandro Tabilo (51° del mundo) se quedó con el duelo de chilenos en el Chile Open ante Tomás Barrios (111°), luego de imponerse 6-2 y 7-5 en el choque de octavos de final.

Pero además de su sólido juego, ‘Jano’ dejó una insólita imagen durante el encuentro que lo instaló en la ronda de cuatro mejores del ATP 250 de Santiago.

Y es que en el segundo set, con el parcial 5-5 y Barrios al servicio, el teléfono de Tabilo empezó a sonar en su banca y obligó a detener el choque.

Al percatarse de que era su aparato el que interrumpía el encuentro, ‘Jano’ corrió a su lugar y dejó en silencio el teléfono para retomar el duelo. Todo ante las risas del público y comentaristas.

La imagen fue publicada por las redes sociales de la ATP, que tampoco daba crédito a la insólita imagen protagonizada por Alejandro Tabilo en el Chile Open.

“Lo siento, Alejandro Tabilo no puede atender el teléfono en este momento”, festinó la ATP.

Sorry, Alejandro Tabilo can't come to the phone right now 📵@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/68MQO6Oncj

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2024