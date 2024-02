Andy Murray, ganador de tres Grand Slams, aseguró que “seguramente” no siga jugando después del verano (europeo), tras perder este miércoles en los octavos de final del ATP 500 de Dubai.

El escocés, exnúmero uno del mundo, cayó en hora y media ante el francés Ugo Humbert (6-2 y 6-4), sumando su séptima derrota de la temporada, por solo tres victorias.

“Seguramente no juegue más después del verano“, dijo posteriormente. De esta manera, agosto aparece como el mes del adiós del oriundo de Glasgow, de 36 años.

El británico, actual número 61 del ránking, desea jugar en Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos y podría colgar la raqueta tras la cita de París.

“Espero tener la oportunidad de jugar otros Juegos”, dijo Murray, que ganó la medalla de oro en individuales en Londres y Río de Janeiro, siendo el único tenista masculino en la historia en ganar dos Juegos consecutivos.

Tras una operación de cadera en 2019 para implantarle una prótesis, Murray trató de recuperar su nivel anterior a la lesión, pero nunca ha logrado volver a meterse entre los 30 mejores del mundo. Su mejor momento fue la conquista del torneo de Amberes a finales de ese año, el último de los trofeos que ha levantado.

A sus 36 años -cumplirá 37 en mayo, Murray ha ganados dos Wimbledon (2013 y 2016), un US Open (2012), las dos medallas de oro ya mencionadas, 14 Masters 1.000, ha estado 41 semanas como número uno y levantado 47 títulos.

Andy Murray gives an update on his future… 📆 pic.twitter.com/oAujkmTCZY

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2024