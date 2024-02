El tenista británico Andy Murray, hoy 50° del ranking ATP y ex uno del mundo, sorprendió al defender la gira sudamericana del circuito que podría sufrir la resta de un torneo.

El tour por arcilla en este lado del mundo estaría bajo la lupa del ente rector del tenis masculino, que analizaría eliminar uno de los certámenes que se disputan en esta región.

Por lo anterior, a través de sus redes sociales, el europeo decidió plantarle cara a la ATP: “Opinión impopular. Sudamérica debería tener su propia gira con un Masters 1000”.

“La manera en la que los fanáticos apoyan los torneos es increíble. Las atmósferas son espectaculares. Claramente el tenis es parte de su cultura deportiva. Vamos, ATP Tour”, agregó el ex uno del mundo.

Unpopular opinion 🚨 South America should have its own dedicated swing on the tennis tour with its own masters series. The way the fans support the tournaments there is incredible. Amazing atmospheres and 🎾 is clearly part of their sporting culture. Vamos @atptour !

— Andy Murray (@andy_murray) February 24, 2024