Un ofuscado Cristian Garin (88°) cayó este jueves 6-4 y 6-4 ante el brasileño Joao Fonseca (655°) y se despidió en la segunda ronda del ATP de Rio de Janeiro, exhibiendo también su molestia por el comportamiento del público local.

Al respecto, el tenista nacional aseguró, en declaraciones consignada por el medio Bola Amarela que “hace tiempo no jugaba un partido con tanta mala educación del público. Ni pude jugar los segundos saques. Muy mal educados”.

“Él (Fonseca) también tuvo buen nivel, pero no me pude enchufar en ningún momento del partido. Muy mal“, lamentó Garin, quien al ser consultado por su valoración en Rio-considerando que ganó el torneo en 2020- arremetió contra el público y disparó.

“En Sudamérica cada vez que jugamos nunca nos apoyan a los chilenos. Es raro, se siente distante. Cero empatía con nosotros, y la verdad que hoy fue ridículo. Hace tiempo que no sentía algo tan así, ni en Copa Davis”, puntualizó el nacido en Arica.

