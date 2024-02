Con tropiezo tras tropiezo, la senda victoriosa parecía alejarse cada vez más de la ruta de Andy Murray (50° ATP), hasta que este martes -al fin- pudo sonreír y sumar su primer festejo en 2024.

En el ATP de Doha, el británico venció por 6-1 y 7-6 (5) a Alexandre Muller (73° ATP) y avanzó a la segunda ronda del torneo de Catar.

Casi como un desahogo fue el triunfo para el tenista, que con un grito tras el resultado, dejó atrás una seguidilla de cuatro derrotas en el inicio del año, la última de ellas ante Tomás Machac en el Open 13 Provence de Marsella.

Ahora, el bicampeón olímpico y tres veces monarca de Grand Slams se sacudió su mala racha y espera al checo Jakub Mensik, de 18 años, para su próximo desafío en la competición categoría 250.

The moment @andy_murray secured his first win of 2024! 👏#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/7ncGOiy6yd

— Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2024