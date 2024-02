Nicolás Jarry no para de recibir elogios por su nivel que viene al alza desde el 2023 y a pesar de caer por desconcentraciones ante Facundo Díaz Acosta en la final del ATP de Buenos Aires en Argentina, nada empaña lo realizado hasta acá en el circuito.

Su victoria ante el N°2 del mundo, Carlos Alcaraz, volvió a colocarlo en el radar de los mejores tenistas del planeta y ahora, con su posición N°19 en el ranking, vuelve a sorprender con una novedosa estadística que enaltece uno de las mejores cualidades de ‘Nico’.

Resulta que tras datos arrojados por Tennis Insights, Nicolás Jarry se alza en el puesto N°5 de los mejores sacadores del TOP 20 planetario.

Su actuación y saques ante Carlos Alcaraz y en la arcilla trasandina, lo elevaron a ser uno de los mejores tenistas con sus saques en el circuito.

Sin ir más lejos, la página asociada al deporte de la raqueta tomó en consideración la velocidad y precisión de los primeros servicios de los mejores 20 del tenis y Jarry es el N°5 en velocidad y N°10 en precisión.

La precisión del servicio se mide con el punto de aterrizaje promedio que tiene la pelota en el cuadrado de saque, pero no incluye los servicios al cuerpo.

Quien lidera el listado el es brillante polaco Hubert Hurkacz (N°8), quien se alza como el mejor en velocidad y precisión.

Por último, el estudio resalta que Nicolás Jarry alcanzó la velocidad promedio de 200 km/h en su saque al enfrentar a Carlos Alcaraz, quien tuvo 198 km/h, mientras que en la precisión, la ‘Torre de Santiago’ sorprendió al español con 46 cm, dejando de lado los 53 cm del murciano en Argentina.

Top 20 Comparison of Avg. 1st Serve Speed 🚀x Avg. 1st Serve Accuracy 🎯

5 of the Top 20 made finals last week, see 👇 for a comparison with their tournament averages…

Serve Accuracy is the average landing distance from the side / Centre line. (excluding body serves)… pic.twitter.com/3JDuoPUOqa

— Tennis Insights (@tennis_insights) February 20, 2024