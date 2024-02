El tenista chileno Nicolás Jarry, 21° del ranking ATP, cayó este domingo en la final del Argentina Open (Buenos Aires), luego de perder 3-6 y 4-6 ante el local Facundo Díaz (87°).

Así, el nacional cerró una positiva semana en suelo trasandino, donde sumó grandes triunfos ante el suizo Stan Wawrinka (ex 3° del mundo) y el español Carlos Alcaraz (2°).

Pero también fueron días duros para ‘Nico’ fuera de la cancha, ya que el público argentino se mostró bastante hostil con el chileno en sus partidos -especialmente ante Wawrinka y Alcaraz-.

Por lo anterior, se le consultó al ‘Príncipe’ por el recibimiento de los hinchas y, lejos de la respuesta esperada, agradeció la mala onda de los fanáticos.

“Gracias a todos los organizadores de este torneo, a todos los voluntarios que tenemos dentro y fuera de los camarines, a los pasapelotas, a los cancheros, a los auspiciadores y, por supuesto, a todo el público que lo hace más entretenido”, dijo Jarry.

“Lo hace más emocionante y, gracias a ustedes, podemos estar aquí jugando y viviendo este lindo deporte que es el tenis. Gracias a todos los que vinieron y un poquito más a los chilenos que me aguantaron toda la semana”, añadió el 21° del mundo.

En la misma línea, Nicolás Jarry valoró que “fue una linda semana, así que gracias por el esfuerzo. Estamos empezando un nuevo proyecto, así que es lindo empezar de esta forma. A todo mi equipo, que no está aquí, que me está viendo en Europa, y mi familia que siempre me apoya y es el pilar fundamental, principal de mi carrera, de mi fuerza”.