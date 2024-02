Tomás Barrios (N°120) tuvo un debut victorioso en el ATP de Río de Janeiro en Brasil, luego de despachar en dos horas al local Gustavo Heide (N°236) en la primera ronda del certamen en polvo de arcilla.

En el primer set, las cosas fueron un tanto complicadas para el chileno, quien debió batallar por más de una hora contra el local para quedarse con el parcial por 7-5.

Sin embargo, el chileno utilizó la fatiga del brasileño en el segundo set y tan solo tuvo que quebrar en dos ocasiones para vencer por 6-3.

Con este resultado, Tomás Barrios avanza el primer obstáculo en Brasil y por ahora, espera por el próximo rival en la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

Cabe destacar que el nacional no se encuentra solo en Río, ya que Alejandro Tabilo (N°54) también debutará hoy ante el local Thiago Seyboth Wild (N°83) no antes de las 20:20.

Por su parte, Cristian Garin (N°91) y Nicolás Jarry (N°19) enfrentarán a Carballés Baena (N°64) y Yannick Hanfmann (N°56), respectivamente, a eso de las 17:50.

The Chileans are coming 🇨🇱 👀

After Jarry's successful week in Buenos Aires, Chile's Tomas Barrios Vera gets a first Tour-level win since Wimbledon in Rio!#RioOpen pic.twitter.com/xczdMYonGG

— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2024