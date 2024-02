La Copa Davis está pronto a comenzar y solo restan horas para que Chile y Perú se desafíen en la ronda clasificatoria por un cupo en las Finales del mejor certamen a nivel de país en el mundo del tenis.

En la jornada de hoy se desarrolló el sorteo de la serie en donde Alejandro Tabilo (N°54) quedó enrolado ante Juan Pablo Varillas, mejor raqueta peruana para dar el vamos al intenso cruce que tendrá como escenario el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Posterior al compromiso entre ‘Jano’ y el N°85 del mundo, Nicolás Jarry (N°20), se medirá ante Ignacio Buse (N°442), quien sorprendentemente luchará ante la ‘Torre de Santiago’ por el segundo punto en disputa.

Ya para los dobles -que se disputará el domingo 4 de febrero- la dupla chilena está conformada por Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, quienes enfrentaran -de momento- a los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino.

No obstante, dicho listado puede modificarse ya que ambas delegaciones tienen hasta 30 minutos antes del partido para cambiar representantes, todo esto tomando en consideración los resultados del primer día.

De esta forma, la serie entre Chile y Perú ya comienza a tomar forma y solo falta que dichos tenistas salgan a la cancha para disputar el cupo rumbo a las Finales de Copa Davis que se disputarán en septiembre del 2024.

Cabe recordar que la acción comenzará este sábado 3 de febrero a contar de las 18:00 horas, mientras que el segundo duelo se vivirá tras el termino del choque entre Tabilo y Varillas.

Por su parte, el dobles también arrancará a la misma hora el domingo 4 de febrero y en caso de ser necesario, habrán 2 partidos adicionales.

🚨 SORTEO COPA DAVIS 🚨

Sábado desde las 18:00:

1️⃣ Alejandro Tabilo vs Juan Pablo Varillas

2️⃣ Nicolás Jarry vs Ignacio Buse

Domingo desde las 18:00:

3️⃣ Tabilo/Barrios vs Arklon y Conner Huertas del Pino

4️⃣ Nicolás Jarry vs Juan Pablo Varillas

5️⃣ Alejandro Tabilo vs Ignacio… pic.twitter.com/Oa0w2jQc4s

— Séptimo Game (@Septimo_Game) February 2, 2024