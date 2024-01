Una rebelde lesión de meniscos ha llevado al tenista nacional Gonzalo Lama, ex 160° del mundo, a tomar la decisión de retirarse del tenis profesional.

El jugador de 30 años, convocado para la llave de Copa Davis ante Perú, sufrió una lesión (rotura del menisco de la rodilla derecha) en su último torneo que lo llevó a tomar la drástica decisión.

“Mi cuerpo y mi mente me dijeron que era el momento en que tenía que parar. Sí es una etapa de mi vida que se termina, pero lo veo con mucha ilusión para lo que viene”, comentó el ‘León’ a El Deportivo.

“Con el tiempo lo voy a echar de menos, todavía soy joven. Quizás podría haber estirado un poco más la carrera, pero en este momento de mi vida no estoy preparado desde lo mental para seguir”, añadió quien llegase a ser 160° del mundo.

El campeón de los Challenger de Cali 2014 y Sao Paulo 2016 también indicó que esta nueva lesión “tiene que derivar en una operación y, con todo el desgaste que eso implica desde lo mental, desde lo físico, desde la incertidumbre, cosas con las que vengo lidiando hace mucho tiempo. Por primera vez he decidido darle prioridad a mi salud mental”.

La confesión de Gonzalo Lama a Nicolás Massú

En la misma entrevista, Lama contó que uno de los primeros en enterarse de su retiro fue Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis.

“Fue una de las primeras personas en saber, le fui a decir para que tomara la decisión de cambiarme del equipo y lo segundo que le conté fue que no seguía jugando más por este problema físico que vengo trayendo”, sostuvo el ‘León’.

“Me dijo que me veía tranquilo; que me veía feliz; que si no tenía las ganas de seguir esforzándome con la fuerza mental que había que tener para volver de una lesión así, estaba bien”, complementó Gonzalo Lama.

Consultado por qué hará una vez consumado su retiro, el deportista nacional dijo que “a mí me encantaría seguir ligado al tenis de alguna u otra manera. La respuesta corta es decirte que me gustaría seguir como entrenador de la alta competencia, que es lo que más me motiva, y seguir aportando desde otra vereda toda la experiencia que tuve y traspasar mi experiencia hacia otros tenistas”.

Vale mencionar que, en la previa de la llave ante Perú por Copa Davis, este sábado 3 de febrero, Lama será homenajeado en el Court Central Anita Lizana.