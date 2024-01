La bielorrusa Aryna Sabalenka (2° del WTA) repitió corona en Melbourne sin ceder un sólo set en toda la competición, después de imponerse en la final del Abierto de Australia a la china Qinwen Zheng (12°) por 6-3 y 6-2, en una hora y 16 minutos.

La segunda clasificada mundial se convirtió en la primera tenista en defender con éxito el título en el ‘grande’ oceánico, desde las conquistas de su compatriota Viktoria Azarenka en 2012 y 2013.

Sabalenka completó un torneo perfecto, después de que no cediera ningún set en sus victorias frente a la alemana Ella Seidel, la checa Brenda Fruhvirtova, la ucrania Lesia Tsurenko, la estadounidense Amanda Anisimova, la checa Barbora Krejcikova (9°), la estadounidense Coco Gauff (4°) y la china Zheng.

Fue su segunda victoria sobre la jugadora asiática, después de que la bielorrusa se llevara el único encuentro que mantuvieron antes de la final, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos (2023).

Precisamente, este choque fue el encuentro de mayor envergadura para la joven Zheng de 21 años, que tan solo contaba con unos cuartos de final en Flushing Meadows como el mejor resultado en un Grand Slam antes de la final de este sábado.

La Rod Laver Arena rozó el aforo completo y contó con una notable presencia de aficionados chinos, que no cesaron de animar a la tenista, entrenada por el catalán Pere Riba, a lo largo de todo el encuentro.

