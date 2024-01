El tenista ruso Daniil Medvédev protagonizó este viernes una remontada espectacular ante el alemán Alexander Zverev y se instaló en la gran final del Australian Open.

Medvedev se convirtió en el decimotercer jugador de la Era Open y el cuarto tenista en activo en alcanzar por tercera vez la final a orillas del río Yarra.

Will it be the year of the 🐙 or the 🦊?!@DaniilMedwed comes from two sets down to defeat Sascha Zverev! He'll face Jannik Sinner to crown a first-time #AusOpen champion!

The comeback king. The marathon man. The #AO2024 finalist.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/1IxpvKsDut

