Horacio de la Peña sigue luchando por el crecimiento del tenis nacional a través de su esfuerzo por llevar a cabo el Challenger de Concepción. El torneo, que se desarrolló sin problemas en 2021, 2022 y 2023, pasó por una importante complicación que casi lo dejó sin su edición 2024.

“Nosotros teníamos la fecha de la cuarta semana de enero, pero el Gobierno Regional no me pudo asegurar que nos iba a acompañar, porque las bases de los proyectos todavía no están aprobadas. No podía hacer un torneo tan grande, con tanto riesgo comercial, sin saberlo”, contó al micrófono de BBCL.

En vista de las principales dificultades, principalmente financieras, de la Peña debió recurrir a la realización de un Challenger de categoría inferior.

“Como la ATP me presionó, tuve que hacer un Challenger 50 y rogar que en el tiempo que pase desde acá al torneo, salgan las bases y el Gobierno Regional me pueda acompañar.

Por otra parte y aprovechando de aclarar la presencia de sus auspiciadores en el circuito Dove Men Care, de la Peña sostiene que su intención es hacer todo lo posible para conseguir el respaldo del Gobierno Regional del Bio Bío.

“Este evento es bueno no solo para Concepción, para la región es importantísimo, pero también entiendo los problemas que están teniendo”, enfatizó.

Entre los pasos a seguir, ‘La Pulga’ detalló que solicitará ayuda, mediante la Ley del Lobby, al consejero regional del Bío Bío y presidente de la Comisión de Deportes del mismo organsmo, Roberts Córdova.

“Mi mensaje para el Gobernador y la Comisión de Deportes es, ¿hemos dejado realmente instalado el tenis en Concepción? Para poder soñar con algún día traer un ATP, hay que hacer las cosas constantes y bien. Para que la ATP se fije en nosotros, tenemos que seguir haciendo las cosas bien“, insistió el extenista y capitán de Chile en Copa Davis.

Por ahora, el Challenger de Concepción se jugará durante la semana del 22 de abril de 2024.