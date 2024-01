Novak Djokovic acostumbra a dar espectáculos en cada uno de sus partidos, pero particularmente en Australia se ha transformado en un verdadero ‘villano’ para la afición local, luego de sus problemas en el pasado por no vacunarse contra el Covid-19 y ser vetado en una edición del primer Grand Slam de la temporada.

Ahora, con la pandemia ya casi erradicada y con un nuevo aire, ‘Djoker’ se abre camino para conquistar nuevamente el certamen oceánico, luego de aplastar sin problemas al francés Adrián Mannarino (N°20) en 3 set.

Los primeros 2 set fueron para ‘Nole’ por un lapidario doble 6-0, mientras que el tercero fue un contundente 6-3 para despachar al francés que era la revelación en la cuarta ronda del Australian Open.

No obstante, el duelo aparte que vivió con las gradas en la cancha central del certamen fue la peor lucha en la jornada de ayer, luego de que los hinchas australiano le gritaran diversos insultos.

Fue en eso momento donde Novak sacó a relucir todo su poderío para encestar un furioso ace y quedarse con un nuevo game.

Por su parte, un puñado de los asistentes al duelo apoyaron a Mannarino, quien no escondió su sonrisa pese a estar 6-0 y 6-0 abajo en poco más de una hora de compromiso.

Lo cierto es que ‘Nole’ avanzó a los cuartos de final en donde se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (N°12) en Australian Open.

Adrian Mannarino jokes around after being on the end of a Novak Djokovic double-bagel 😅

