Este miércoles, el serbio Novak Djokovic (1° ATP) avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer al local Alexei Popyrin (43°). Pese al trabajado triunfo, el partido quedó marcado por un nuevo incidente protagonizado por ‘Nole’ contra un aficionado.

Y es que, en pleno transcurso del cuarto set, el número uno del mundo detuvo el encuentro, se dio vuelta y comenzó a increpar a un aficionado que se encontraba en la galería, aparentemente, molestándolo. Ante la impávida mirada del juez de silla y de los presentes, un ofuscado Djokovic desafió al espectador a bajar a la cancha y hablar cara a cara.

Un momento que se zanjó con el serbio dándose la media vuelta para seguir con el duelo ante el australiano, mientras el público aplaudía su reacción.

Pese a que el compromiso pudo finalizar con total tranquilidad, el nacido en Belgrado no olvidó el incidente y tras conseguir la victoria, se dio la vuelta para celebrar airadamente en la cara del aficionado.

Tras el triunfo, Djokovic explicó la situación: “Me ha dicho muchas cosas, mejor no lo quieras saber. Lo he aguantado durante casi todo el partido, pero al final le he dicho que si quería bajar y decírmelo a la cara. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba”.

Un espectador le dijo algo irrespetuoso. Novak Djokovic: "¿Quieres venir aquí? Ven y dimelo en la cara". Silenciando Haters 🤫pic.twitter.com/fOaRzOSlbr — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 17, 2024