La polaca Iga Swiatek, número uno del ranking WTA, dijo adiós al Abierto de Australia en la tercera ronda del torneo al caer con la joven tenista checa Linda Noskova, por 6-3, 3-6 y 4-6, en 2 horas y 22 minutos.

Swiatek, campeona tres veces en Roland Garros y otra en el Abierto de Estados Unidos, volvió a sufrir mucho frente a Noskova como le ocurrió en la ronda anterior contra la estadounidense Danielle Collins, con la que estuvo a punto de perder.

Noskova, 50 del mundo, jugó un partido muy completo con diez saques directos, un 73% de puntos ganadores en el primer servicio y 62 puntos de servicio ganados.

Unos números muy superiores a los de la polaca, que terminó con 34 golpes ganadores y 33 errores no forzados.

Swiatek ganó el primer set, pero en el segundo y tercero se vio superado por Noskova, quien se metió con solidez en los octavos de final del Abierto de Australia, demostrando el potencial de futuro que tiene debido a su juventud (19 años).

Esta es la primera derrota de la temporada para Swiatek, que llegó a Melbourne tras ganar sus cinco partidos en la United Cup.

The biggest win of her career 👏

¡OCTAVOS DE FINAL DEL #AUSOPEN! 💥🍿

🇨🇿 Noskova vs. Svitolina 🇺🇦

🇧🇾 Azarenka vs. Yastremska 🇺🇦

🇮🇹 Paolini vs. Kalinskaya 🇷🇺

🇨🇳 Zheng vs. Dodin 🇫🇷

🇺🇦 Kostyuk vs. Timofeeva 🇷🇺

🇵🇱 Frech vs. Gauff 🇺🇸

🇷🇺 Andreeva vs. Krejcikova 🇨🇿

🇺🇸 Anisimova vs. Sabalenka 🇧🇾 pic.twitter.com/MFZPsqSlVD

— ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 20, 2024